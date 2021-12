"Concerti d'Oggi", il Sidera Saxophone Quartet si esibisce a Modena

Domenica 12 dicembre alle ore 17.00 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Protagonista della serata sarà il Sidera Saxophone Quartet, nato con la volontà? di arricchire e divulgare il repertorio contemporaneo per questo organico. Il programma sarà dedicato interamente a composizioni di Salvatore Sciarrino, che sarà presente in sala e introdurrà il concerto: si partirà da Pagine (serie di trascrizioni ed elaborazioni da concerto di brani che vanno da Bach a Gershwin e Cole Porter), per proseguire con Canzona di ringraziamento (originalmente per flauto ma in questa occasione eseguita sul sax soprano) e infine con Quadrangoli d'autunno, brano in prima esecuzione assoluta commissionato con il contributo della Ernst von Siemens Music Foundation.

I quattro musicisti, tra i piu? attivi nel panorama internazionale, svolgono attività? concertistica presso i più? importanti poli della musica in Italia e all’estero. Dedicatari di numerosi brani, hanno al loro attivo numerose incisioni discografiche per importanti etichette – Col legno, Brilliant, RCA, RAISat, SuonoSonda, ARS Publica – contenenti anche opere in prima registrazione di autori quali Bussotti, Pa?rt e Sciarrino. Il quartetto, pur di recente costituzione, si e? subito imposto nel panorama musicale suscitando l’apprezzamento di pubblico e critica e l’interesse di compositori, tra cui Carmine Emanuele Cella, Nicoletta Andreuccetti, Sam Hayden, Luigi Ceccarelli e Francesco Antonioni, i quali gli hanno dedicato nuove partiture. Piu? recentemente, grazie anche al supporto della prestigiosa Ernst von Siemens Music Foundation, il Sidera Saxophone Quartet ha commissionato un brano a Salvatore Sciarrino, uno dei massimi compositori del panorama internazionale. L’opera, dopo la prima esecuzione prevista per il dicembre 2021, verra? incisa e successivamente presentata in concerti nel 2022, in occasione dei festeggiamenti per i 75 anni di Sciarrino. Di prossima pubblicazione, inoltre, il primo lavoro discografico dedicato al “Contemporaneo italiano” con nuove commissioni e prime registrazioni assolute di opere di compositori italiani.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it o per SMS/whatsapp al numero 329 6336877 indicando nome, cognome e numero dei posti da riservare. Si prega di prenotare entro le ore 15.00 del giorno del concerto; le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio, per permettere ad eventuale pubblico non prenotato in presenza di accedere. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www. amicidellamusicamodena.it, inf o@amicidellamusicamodena.it.