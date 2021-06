Musica alle Salse di Nirano, una serata sulle note dei The Cage

Continua la stagione dei concerti estivi presso la Trattoria da Guido, dove buona cucina e musica di qualità trovano il connubio perfetto. Dopo il successo della scorsa estate, lo storico ristorante della riserva naturale delle Salse di Nirano (via Rio Salse, 2° Tronco, 8, 41042 Fiorano Modenese, Modena) continua a dimostrarsi uno dei punti focali per la musica dal vivo sul territorio.

Domenica 20 giugno si esibiranno i The Cage, tributo ai Genesis, forti della presenza alla voce dal nostrano Fabio Dessi, cantante rinomato a livello internazionale per estensione vocale e doti interpretative. Un'occasione da non perdere per ogni amante della storica band inglese e, più in generale, della buona musica dal vivo.

Per info e prenotazioni: fisso 0536920727; cellulare 3398038964.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...