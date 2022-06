Il tour estivo dei The Kolors fa tappa in piazza a Maranello

A Maranello arriva il tour estivo dei The Kolors, uno degli eventi più attesi del Giugno Maranellese, la kermesse organizzata dal Comune e dal Consorzio Terra del Mito. Il concerto del trio composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni) è in programma venerdì 10 giugno alle ore 21 in Piazza Libertà. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

In attività dal 2010, i The Kolors hanno all'attivo tre album e diversi singoli, tra cui il recentissimo "Blackout". Nel corso degli anni si sono affermati come uno dei gruppi italiani di maggior successo. In occasione del concerto, l’amministrazione comunale ha predisposto modifiche alla viabilità e attivato servizi a supporto degli spettatori. In piazza sono a disposizione cento posti riservati ai portatori di handicap con accompagnatore, da prenotare alla e-mail eventimaranello@comune. maranello.mo.it.

Il pubblico potrà accedere dalle ore 15 in Piazza Libertà e dalle 17 nell’area del concerto. In Piazza Libertà nella giornata di venerdì sarà istituito il divieto di sosta e transito dalle ore 8 su tutta la parte rialzata, dalle 12 su tutta la piazza e in via Stradi, dalle 16.30 su via Nazionale dalla rotatoria fino all'intersezione con via Vittorio Veneto. Ai disabili saranno riservati dalle 14.30 parcheggi in Piazza Enzo Ferrari e in via Zozi. I parcheggi suggeriti per il pubblico sono quelli di Via Boito (scuole elementari), Piazza Amendola, Via Claudia (parcheggio scuole medie), Parcheggio Terminal Bus, Via Virginia Woolf (parcheggio Coop), Piazza Unità d'Italia (parcheggio Conad), Via Ascari. Dalle 17 alle 24 nell’area del concerto divieto di accesso con bottiglie in vetro o lattine e divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine. Per informazioni: 0536 240133.