Tonino Carotone al Vibra per un concerto tributo ai cento anni di Fred Buscaglione

Venerdì 6 maggio l’artista porterà sul palco il suo. Dopo lo spettacolo dj set con Boogaloo e Laica Mvmnt

Tonino Carotone torna sul palco del Vibra Club (via IV novembre 40) di Modena con il suo concerto tributo ai cento anni di Fred Buscaglione, venerdì 6 maggio alle 22.30, per la serata “Buena Vibra Social Club”. L’artista presenta il suo disco “Whisky facile”, uscito a novembre 2021 per il centenario della nascita del re dello swing e contenente otto cover, che confermano il lavoro indipendente e lontano dal mainstream. L’autore di “Un mondo difficile”, famoso per le sue collaborazioni con Manu Chao, Gogol Bordello, Roy Paci, Piotta e tanti altri, si dedica ad un omaggio in musica al cantautore italiano che maggiormente lo ha ispirato. A seguire dj Boogaloo e Laika Mvmnt.

Buena Vibra Social Club è una serata in collaborazione con Ater Fondazione che varia tra musica e teatro, artisti affermati ed esordienti, cibi tipici e buon vino e presenta un nuovo modo di presentare gli spettacoli all’interno del circolo. L’ingresso è riservato ai soci Arci.