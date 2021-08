Spilamberto, la musica del Trio Helianthus al Cortile d'Onore della Rocca Rangoni

Martedì 17 agosto alle ore 21.00 presso il Cortile d’onore della Rocca Rangoni a Spilamberto si terrà un nuovo appuntamento dell’Associazione degli Amici della Musica.

Protagonista della serata sarà il Trio Helianthus. L’Helianthus Trio nasce nel 2018 all’interno dell’ISSM Vecchi-Tonelli di Modena dalla collaborazione di tre giovani musicisti che, avendo conseguito il diploma di II livello con il massimo dei voti, si sono avvicinati alla musica da camera con la voglia di scoprire nuove sonorità e contaminazioni tra le varie discipline artistiche.

Tra le occasioni locali in cui si è esibito vi sono le rassegne: “Carpi estate”, “Note di primavera”, “Festa della Musica 2020”, “I cortili di Ago”, “Macinare cultura 2020”, “Maeli Matinèe: Perle, Perlage & Musica”. Nel febbraio del 2019 vince il II premio alla IV edizione del Premio Alberghini. Oltre alla collaborazione con la classe di composizione dell’Istituto, il Trio lavora attualmente alla progettazione di spettacoli interdisciplinari tra poesia, canto e danza.

Il programma spazierà da Wolfgang Amadeus Mozart – un Andante arrangiato da Armin Schmidt – a Leonard Bernstein, dal Grand Trio op. 16 di Joseph Kreuzer alla Medley Movie Music di A. Napolitano.

L’ingresso al concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it o telefonando al 3296336877. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato ad altra data La Rassegna Note di Passaggio è realizzata con il contributo finanziario del Comune di Spilamberto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia-Romagna, e di BPER Banca. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Per informazioni: tel 3296336877; www. amicidellamusicamodena.it, inf o@amicidellamusicamodena.it.

