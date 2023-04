Venditti e De Gregori in concerto a Modena, grande evento in Piazza Roma

Antonello Venditti e Francesco De Gregori, du eicone del cantautorato italiano, tornano in concerto in tutta Italia e fanno tappa anche a Modena. Tra le nuove date annunciate per questo tour 2023, infatti, c'è anche quella del 25 giugno. Il palco sarà allestito in Piazza Roma e i biglietti saranno in vendita attraverso i tradizionali canali.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, darà al pubblico l’occasione di assistere a uno spettacolo unico ed emozionante, in cui Francesco De Gregori e Antonello Venditti daranno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni.

Insieme a Francesco De Gregori e Antonello Venditti sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.