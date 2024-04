il concerto dei vincitori del concorso "Nicolaj Ghiaurov" inaugura la rassegna Vox Mutinae 2024

Inaugura la rassegna musicale 'Vox Mutinae 2024, dove le arti si incontrano’, giunta alla sua settima edizione, con il primo concerto che si terrà domenica 28 aprile 2024 alle 18 presso l’Auditorium della Corale Gioachino Rossini, in via Livio Borri 30, a Modena. Si esibiranno in un recital lirico due giovani e promettenti voci che hanno vinto l’edizione 2023 del Concorso Internazionale di canto lirico intitolato al grande basso Nicolaj Ghiaurov: il vincitore del primo premio del Concorso, il basso Andrea Vittorio De Campo e la vincitrice del premio speciale ‘ Mirella Freni’, il soprano Anna Cimmarrusti.

Andrea Vittorio De Campo ha al suo attivo già importanti collaborazioni in allestimenti teatrali di primo piano quali Carmen nel tour di molti teatri d’opera in Spagna, Aida presso il teatro Alighieri di Ravenna , Bohème nel teatro Real di Madrid e opere pucciniane al Festival Puccini di Torre del Lago.

Anna Cimmarrusti ha debuttato in allestimenti di opere di Traetta, Rossini, Pergolesi, Puccini e ha all’attivo numerose esecuzioni nel repertorio cameristico, sinfonico e sacro in Italia e all’estero; all’ambito lirico-sinfonico e liederistico si affianca l’interesse per il repertorio barocco .

I due cantanti saranno accompagnati dal maestro Davide Cavalli, pianista e accompagnatore di fama internazionale che ha collaborato in produzioni dirette da Riccardo Muti, quali Aida al Festival di Salisburgo con Anna Netrebko nel ruolo della protagonista. La rassegna è organizzata dall'associazione artistico-culturale Actea a.p.s., che ha come finalità quella di promuovere i giovani artisti emergenti e di talento, contribuendo alla valorizzazione della tradizione lirica del nostro territorio.



L'evento è ad ingresso gratuito , si consiglia la prenotazione. (Per eventuali prenotazioni o informazioni: acteamodena@gmail.com - cell. +39 377.4728626).