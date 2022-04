Carpi in Musica, dal violoncello al canto all'Auditorium San Rocco

Prosegue la rassegna Carpi in Musica con il quarto concerto dal titolo "Dal violoncello al canto", che si terrà il 23 aprile alle 21, presso l'Auditorium San Rocco di Carpi, (via San Rocco, 1). In programma brani di Villa Lobos e Giacometti, eseguiti dall'Ensemble Giovincelli diretto dal M° Alessandro Andriani, e arie da Leoncavallo, Verdi, Mozart, Saint-Saens, Puccini, Offenbach, eseguite dagli allievi della Masterclass di Raina Kabaivanska, con il pianoforte del M° Paolo Andreoli.

Carpi in Musica è una proposta musicale organizzata dall'ISSM Vecchi Tonelli, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e il patrocinio della Città di Carpi, con l'intento di promuovere la cultura musicale fuori dalle aule scolastiche, e offrire opportunità di ascolto sul territorio. Le proposte sono di altissima qualità esecutiva, e sono il frutto dell'eccellenza artistica degli allievi dei corsi di alto perfezionamento promossi dall'istituto, e degli ensemble orchestrali del Conservatorio, alcuni dei quali vantano un'esperienza decennale e la partecipazione di musicisti di primo piano.

Il concerto del 23 aprile, dal titolo "Dal violoncello al canto" presenta un programma con una prevalenza dedicata al canto, con gli allievi della Masterclass di perfezionamento in canto lirico di Raina Kabaivanska, accompagnati al pianoforte dal M° Paolo Andreoli. I cantanti che si esibiranno sono Arianna Cimolin (soprano), Aida Pascu (soprano), Eleonora Filipponi (mezzosoprano), Giuseppe Infantino (tenore).

Accanto a loro, si esibirà una formazione strumentale unica nel suo genere, l'Ensemble Giovincelli, una compagine di soli violoncelli nata da un'idea didattica nel 2010, e attualmente formata dagli studenti di Violoncello dell’Istituto Vecchi-Tonelli, in particolare della classe del prof. Alessandro Andriani. In questo concerto suoneranno in una formazione con nove violoncelli, Alessandro Andriani, Giacomo Landi, Eleonora Venuti, Martina Silva, Demetra Maini, Gea Sandri, Mario Ghizzoni, Gaia Manicardi, Anna Freschi.

Il programma si apre con la presentazione del brano, in prima assoluta, di A. Giacometti "Se a foresta morrer", e dei brani di H. Villa Lobos dalle Bachianas Brasileiras n.1 (Embolada), e n. 5 (Aria; Martelo); quest'ultimo con la partecipazione di Eleonora Filipponi. Le musiche saranno eseguite dall'Ensemble Giovincelli.

Nella seconda parte del programma saranno presentate arie di R. Leoncavallo, G. Verdi, W. A. Mozart, C. Saint-Saens, G. Puccini, C. Offenbach, con gli allievi della Masterclass di perfezionamento in canto lirico di Raina Kabaivanska, accompagnati al pianoforte dal M° Paolo Andreoli.

Il concerto è a ingresso libero, fino a esaurimento posti.