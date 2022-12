Concerto di Natale: "Petite messe solennelle" di Gioachino Rossini a Modena Est

Domenica 18 dicembre 2022 ore 18:30 a Modena presso la chiesa Regina Pacis in via IX Gennaio 1950 n°135 si terrà l'ultimo evento in programma nell'ambito della rassegna 'Vox Mutinae' 2022 : Petite Messe solennelle di Gioachino Rossini, capolavoro che si può considerare testamento spirituale del grande compositore pesarese.

Di grande spessore gli interpreti che si esibiranno nel sontuoso ed impegnativo concerto: quattro voci soliste: Francesca Provvisionato, celebre mezzosoprano modenese con una lunga carriera alle spalle impegnata nei teatri di tutto il mondo, Gianni Coletta, tenore che ha calcato il palcoscenico di importanti teatri in Italia e all'estero ed è direttore artistico Actea, il soprano Alessia Panza e il baritono Hwan An - vincitori rispettivamente del secondo e terzo premio dell'ultima edizione del Concorso Internazionale di canto lirico Vox Mutinae 2021 Nicolaj Ghiaurov; il coro Sine Nomine, diretto dal M° Elena Rosselli, il M° Roberto Barrali al pianoforte, strumento d'accompagnamento previsto nella partitura originaria.



La rassegna è promossa ed organizzata da Associazione artistico-culturale Actea ed è patrocinata dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. Vi aspettiamo numerosi per questo imperdibile evento, ad ingresso libero, occasione ideale per augurare a tutti un sereno Natale e buone feste.