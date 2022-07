Danze, ballate e canzoni dalle brughiere d’Irlanda al cortile del Melograno di Modena

Prosegue giovedì 21 luglio alle 21 al Cortile del Melograno di Via dei Servi 21 la rassegna “Musiche Sotto il Cielo” del Teatro Comunale di Modena. Il concerto, dal titolo Willos’ – Una notte irlandese, vedrà sul palco la violinista Stephanie Martin, la cantante Fiona King, Lorenzo Del Grande al flauto irlandese, Luca Mercurio alla chitarra folk e bouzouki irlandese, Giulio Putti al tamburo irlandese e la partecipazione di Massimo Giuntini alla cornamusa irlandese.

Lo spettacolo propone musiche irlandesi tradizionali e originali; canzoni, parole e musiche da danza di uno specifico tratto della cultura celtica, quella dell’Ulster, da sempre crocevia fra Irlanda, Scozia, Inghilterra e Galles. Il repertorio è frutto di un’attenta ricerca che ha attinto a più fonti: poesie originali, repertorio gaelico irlandese, Lowlands scozzesi e persino una ballata di fine Ottocento ritrovata in un cassetto dell’Irish College di Roma. Il progetto nasce dalla collaborazione di Stephanie Martin, autrice dello spettacolo, nata a Belfast ma da anni stabile a Siena, con alcuni musicisti toscani, e dal 2001 porta in giro per l’Italia e l’Europa una questa originale interpretazione di musica irlandese. La band ha all’attivo oltre 600 concerti fra Italia, Svizzera, Irlanda e Francia, e l’incisione di numerosi album come Cionn Caslach (2003), Working Men (2005), Dirt Tracks (2010), e l’ultimo disco From now on (2022) presentato nella modenese del tour. Lo spettacolo reinterpreta i suoni più tipici della musica celtica con un approccio informale che offre al pubblico un’atmosfera trascinante da ascoltare e danzare. Massimo Giuntini ha collaborato Loreena McKennitt, The Chieftains, Vinicio Capossela, Modena City Ramblers, Lou Dalfin e tantissimi altri. La sua musica appare in celebri colonne sonore a partire da Gangs of New York di Martin Scorsese.

Biglietti, intero 15 euro, ridotto 10 euro. I biglietti online e presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010.