“Armoniosamente”, concerto per organo solo a trentino

Attraversa tre secoli il programma del concerto per organo solo che il maestro Luciano Zecca eseguirà lunedì 8 agosto, a Trentino di Fanano, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. L’appuntamento, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Fanano, è alle 21; l’ingresso è libero.

Luciano Zecca proporrà brani tra barocco e classicismo di Girolamo Cavazzoni, Henry Purcell, Louis-Nicolas Clérambault, Franz Joseph Haydn e Baldassare Galuppi, arrivando fino al primo romanticismo di Gaetano Valeri, Giuseppe Gherardeschi e Giovanni Morandi.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Luciano Zecca si è diplomato in Composizione principale e in Organo e composizione organistica al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, ha completato la sua formazione musicale diplomandosi in Pianoforte al Conservatorio di Brescia e ha seguito corsi di perfezionamento per la musica organistica e da camera. Ha svolto attività didattica nei Conservatori statali e, contemporaneamente, svolge un’intensa attività concertistica esibendosi in sedi prestigiose in Italia, Europa, America e Asia. È organista contitolare della Basilica collegiata di San Nicolò in Lecco.