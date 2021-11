"L'arte di raccontar storie", un omaggio a Tchaikovsky e Rodari a Nonanrtola

Va in scena sabato 20 novembre alle ore 21 al Teatro Massimo Troisi di Nonantola "L'arte di raccontar storie", nuova produzione originale targata LaCorelli che fonde in un colorato omaggio l'arte musicale di Tchaikovsky e l'estro letterario di Gianni Rodari.

Lo spettacolo è ospitato in cartellone dalla Rassegna artistica nonantolese "Note di Passaggio", e celebra in modo speciale il genio di Rodari ad un anno dal suo centenario. Il 23 ottobre 2020 ricorrevano infatti 100 anni esatti dalla nascita dello scrittore, unico italiano a vincere il Premio Hans Christian Andersen, una sorta di premio Nobel per la letteratura dedicata all'infanzia.

A narrarne le storie sarà Teresa Maria Federici, italianista e autrice teatrale, accompagnata dall'Orchestra Arcangelo Corelli di Ravenna, guidata dal suo Direttore artistico e musicale Jacopo Rivani.

L'Orchestra eseguirà i brani estratti dalla sua ultima fatica discografica: si tratta della prima trascrizione mondiale per orchestra della celebre opera pianistica Album per la Gioventù Op. 39 di Tchaikovsky, raccolta nel disco edito dall'etichetta italo-giapponese Da Vinci e dedicato all'icona immortale del Romanticismo musicale russo.

Il disco-monografia su Tchaikovsky, registrato dalla Corelli nell’estate 2020, è un progetto che Rivani aveva in mente da tempo. In particolare l’idea dell’omaggio al ciclo pianistico “Per la Gioventù” risale a qualche anno fa: “L’idea nacque poco prima di sposarmi, quando nella libreria di mia moglie scoprii questa raccolta di 24 pezzi orchestrati. Poi due anni fa, dopo aver scoperto che sarei diventato padre, pensai a un album per bambini, da dedicare a mio figlio”, racconta il Maestro.

"L'Arte di raccontar Storie" va in scena ad ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione, da effettuarsi scrivendo all'indirizzo e-mail info@amicidellamusicamodena.it o via SMS/whatsapp al numero 329 6336877 (no chiamate vocali) indicando nome, cognome e numero dei posti da riservare. Si raccomanda di prenotare entro le ore 15:00 del giorno del concerto. Le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell'inizio, per permettere ad eventuale pubblico non prenotato in presenza di accedere.