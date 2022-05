Due anni di molestie nei confronti dell'ex: ne sconterà il doppio in carcere

Non aveva accettato la fine della relazione il 49enne italiano condannato in mattinata a quattro anni e quattro mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale, stalking e violazione dell'obbligo di allontanamento.

La vittima delle molestie, verbali e fisiche, una donna italiana di 42 anni residente in provincia di Modena, che con l'imputato aveva avuto una lunga relazione, dalla quale erano nati quattro figli.

Sebbene la condotta contestata a processo si riferisse soltanto ad una contenuta parte degli episodi, in particolare uno in occasione del quale l'uomo - dopo essersi recato a casa dell'ex compagna, violando l'ordine di allontamento al quale era sottoposto - era riuscito ad avvicinarsi e palpeggiarla, le molestie sarebbero andate avanti per circa due anni.

In seguito a svariate denunce si è aperto un procedimento penale, che si è concluso in mattinata con rito abbreviato con la pronuncia di condanna del Giudice per le Indagini Preliminari Eleonora Pirillo.