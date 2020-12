"Trionfi" presenta "Arti a confronto", una conferenza in diretta streaming da Palazzo Coccapani

Venerdì 11 dicembre alle ore 16.30, Grandezze & Meraviglie propone la conferenza “Arti a confronto” a cura di Tobia Patetta. L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La conferenza fa parte della serie di incontri interdisciplinari “I Linguaggi delle Arti: Trionfi” a cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli.

Il libro che qui si presenta è suddiviso in tredici voci, delle quali ognuna ha una parte dedicata alle arti figurative, una all’architettura, una alla musica. Prende in esame la situazione di questi linguaggi artistici nei decenni centrali del Settecento. Delinea un quadro interdisciplinare della cultura artistica europea per concetti, organizzati alfabeticamente. Si basa sulla ricchissima pubblicistica prodotta dal XVIII secolo, che spesso propone al lettore delle analogie, tra musica e pittura, tra musica e architettura, confrontandone la forma o l’effetto sullo spettatore. Anche per questo, nonostante che ogni differente linguaggio artistico attinga sempre a tradizioni proprie, e operi entro situazioni contestuali particolari, in numerosi casi è stato possibile confrontare da vicino le differenti arti. Il libro propone una spiegazione organica, articolata, capace di superare le frontiere disciplinari e di spiegare in modo diverso, forse anche sorprendente, il passaggio dalla cultura barocca alla cultura neoclassica.

L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Google Meet a questo indirizzo. Per ulteriori informazioni, contattare e-mail: info@grandezzemeraviglie.it; telefono: 059 214333 / 345 8450413.