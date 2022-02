L’ascesa di Petrarca al Mont Ventoux raccontata da Mauro Bonazzi

Venerdì 18 febbraio 2022 alle ore ore 17.30 in streaming si terrà il nuovo appuntamento del ciclo dedicato al "Viaggio" presso la Fondazione San Carlo. L’incontro si svolgerà esclusivamente online e sarà dedicato a illustrare l’importanza che nella storia della cultura occidentale ha assunto la scalata al Mont Ventoux effettuata da Francesco Petrarca nel 1336, stando al suo stesso resoconto. Quella occasione permise al poeta di riflettere sulle grandi questioni dell’esistenza umana, e in particolare sulle sue fragilità e le sue esitazioni.

La storia dei viaggi in Occidente comprende tanto spedizioni lunghe e avventurose quanto viaggi brevi, ma non per questo meno impervi e insieme ricchi di significato. È il caso della scalata del Mont Ventoux che, secondo la tradizione, Petrarca compì insieme a suo fratello Gherardo nell’aprile del 1336. Quella passeggiata si rivelò per il poeta un’occasione per riflettere sull’esistenza umana, sulle sue fragilità e le sue esitazioni. . Ma davvero ebbe luogo questa scalata? O si tratta, piuttosto, di un’allegoria della condizione umana, dell’inquietudine che prova l’essere umano nel mondo, sospeso tra l’attaccamento alla vita materiale e la volontà di cogliere il trascendente? E se quella lettera fosse una risposta a un altro celebre viaggio allegorico, la Commedia di Dante?

Mauro Bonazzi

Mauro Bonazzi è professore di Storia della filosofia antica presso l’Università di Utrecht e l’Università di Milano. Membro del comitato editoriale della rivista «Storia del pensiero politico», collabora con l’inserto settimanale «La Lettura» del «Corriere della Sera». Nei suoi studi si occupa di platonismo, scetticismo e sofistica, oltre che di teorie della giustizia tra V e IV secolo a.C. Ha tradotto i dialoghi Fedro e Menone di Platone, i frammenti e le testimonianze dei sofisti e il trattato Sulla felicità di Plotino. Tra le sue pubblicazioni: Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero dell’esistenza (Torino 2020); Dubito ergo sum: brevi lezioni per vivere con filosofia (Milano 2021).