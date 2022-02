"Il Collegio San Carlo di Braida": una conferenza a Sassuolo

Si svolgerà sabato 26 febbraio a partire dalle ore 16 in Sala Biasin a Sassuolo, la conferenza a cura di Luca Silingardi (storico dell'arte) su “Il Collegio San Carlo di Braida”: una bella occasione per conoscere uno splendido luogo della città andato purtroppo perduto ma ancora tanto caro alla memoria di tanti sassolesi.

La conferenza è gratuita ma è limitata alla partecipazione di 55 persone con prenotazione obbligatoria telefonando all'URP del Comune di Sassuolo: 0536 880 801 (fino alle ore 12 del 25 febbraio). Possibilità di ingresso in loco in caso di posti residui. L'iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19: per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo ffp2 ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (salvo esenzioni previste per legge).