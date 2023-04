"L'interpretazione di Dante Alighieri nel Risorgimento", una conferenza a Modena

E' prevista una conferenza a cura della prof.ssa Donata Ghermandi sabato 15 aprile alle 17 al Teatro Guiglia in via Rismondo 73 a Modena dal titolo "L'interpretazione di Dante Alighieri nel Risorgimento.

Introdurrà Mariano Brandoli Presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Comitato di Modena. L'iniziativa è promossa dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Comitato provinciale di Modena, dall'Associazione Mazziniana sezione di Modena e gode del patrocinio della Società Dante Alighieri di Modena.