UE, voce ai cittadini con la "Conferenza sul futuro dell'Europa"

Un’occasione per far sentire la propria voce e condividere riflessioni, idee e proposte sull’Unione Europea. È quella che offre ai cittadini europei la Conferenza sul futuro dell’Europa, una piattaforma on line (fruibile a questo link) a disposizione di tutti che le reti europee in Emilia Romagna, tra le quali il centro Europe Direct di Modena, presentano nell’incontro in programma venerdì 28 maggio, alle 17, in diretta streaming sulle pagine facebook dei singoli centri (per Modena: EuropeDirectModena).

A presentare la Conferenza sul futuro dell’Europa e la piattaforma attraverso la quale i cittadini possono esprimere il loro pensiero sull’Unione Europea che vorrebbero, saranno Roberto Santaniello, della Commissione Europea, e Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienze politiche dell’Università di Bologna, intervistati da Fabrizio Binacchi, direttore di Rai 3 Emilia Romagna.

L’incontro sarà trasmesso in replica sabato 29 maggio, alle 18, sul Lepida Tv, canale 188 del digitale terrestre (www.lepida.it).

La Conferenza sul futuro dell’Europa è la piattaforma digitale che ha lo scopo di raccogliere idee, proposte e suggerimenti provenienti dalla società civile. La piattaforma è multilingue: ciascun cittadino dell’Unione, quindi, potrà esprimersi nella propria lingua e leggere e condividere quanto scritto da altri attraverso un sistema di traduzione simultanea. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati ad ascoltare la voce degli europei e a dare seguito, nell’ambito delle rispettive competenze, alle raccomandazioni ricevute. Entro la primavera del 2022 la Conferenza dovrebbe giungere a conclusioni e fornire orientamenti sul futuro dell'Europa.

L’iniziativa di presentazione è promossa dalle reti europee dell’Emilia Romagna Europe Direct, Centri di documentazione europea, Eurodesk, Eures, Enterprise Europe Network, il Punto di contatto regionale di Horizon Europe e le Reti di comunicazione dei fondi europei Fesr e Fse.