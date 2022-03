"Immagini dall'Italia", Michele Dantini alla Fondazione San Carlo

Venerdì 1 aprile, alle ore 17.30 presso la Fondazione Collegio San Carlo, si terrà un incontro con Michele Dantini dal titolo "Immagini dall'Italia. I viaggiatori del Grand Tour".

La conferenza indagherà il modo in cui gli artisti e gli scrittori europei che visitarono l’Italia tra Seicento e Ottocento abbiano contribuito alla costruzione del mito della penisola come Bel Paese. Un mito caratterizzato da una profonda ambivalenza, poiché al riconoscimento della bellezza dei paesaggi e delle rovine antiche si affianca l’affermazione di stereotipi sul carattere della popolazione.

