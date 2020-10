 “Connessi H24", alla Madonnina si parla di elettrosmog

Venerdì 9 ottobre, presso la polisportiva Madonnina, in via Amundsen 74 alle h. 20.30, si terrà la Conferenza informativa dal titolo “Connessi H24, quali rischi? Come l'elettrosmog influenza la nostra salute e l’ambiente”

"Interverrà l’Arch. Enrico Pasianotto, che metterà in luce le informazioni che l’ARPAE, nella commissione consiliare del 1/09/2020 ha omesso di divulgare. Il comitato MoNo 5G ritiene tali elementi fondamentali perché ogni cittadino sia in grado di scegliere consapevolmente sulla propria salute".

"I cittadini possono fidarsi di ARPAE che approva l'installazione di 35 antenne 5G a Modena e 71 in provincia, omettendo di divulgare informazioni importanti sulle sue procedure?"