Un ciclo di incontri sulla Dottrina sociale della Chiesa organizzato da comitato nato nel centrodestra modenese

Si è costituito a Modena il “Cantiere Politico “Non abbiate paura!”, con la finalità di organizzare un ciclo di incontri di formazione politica sulla Dottrina Sociale della Chiesa applicata al problemi del territorio. L’iniziativa nasce da un gruppo di politici locali appartenenti a diversi partiti collocati nelle aree di centro destra e civiche, tra cui Elisa Rossini, Barbara Moretti, Alberto Bosi e altri.

“Il nostro intento è quello di riflettere sui temi che interessano la città, di lavorare su soluzioni e prospettive anche in preparazione delle prossime elezioni amministrative avendo come riferimento ed elemento di unione, seppure nelle differenti scelte di schieramento politico e di impegno nella società civile, la Dottrina Sociale della Chiesa. A questo scopo abbiamo pensato ad un percorso strutturato in una serie di incontri che si terranno nel pomeriggio del sabato una volta al mese. Ci aiuteranno nella riflessione relatori qualificati e con esperienza nei settori trattati. Il nostro auspicio è che la nostra iniziativa coinvolga altri cittadini interessati ad approfondire l’attualità della Dottrina Sociale della Chiesa come strumento per affrontare temi di interesse per la città e per perseguire il bene comune. Il gruppo resta pertanto aperto a nuove entrate”, affermano i promotori dell’iniziativa.

Il primo incontro dal titolo “La Dottrina Sociale della Chiesa e la Politica - Trasformare la realtà sociale con la forza del Vangelo” (a cura di Don Giuliano Gazzetti - Vicario Generale Arcidiocesi Modena-Nonantola), si terrà sabato 21 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17 a Modena, presso la Sala “Mengozzi”- Palazzo Europa -, Via Emilia Ovest 101.