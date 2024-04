Al Planetario di Modena interviste e quiz per scoprire la bellezza della natura

Ritorna il ciclo di conferenze primaverili dell’associazione culturale di divulgazione scientifica "inco.Scienza" con cinque appuntamenti serali e gratuiti presso il Planetario di Modena.



L’iniziativa, che è intitolata “Scienza Confini”, si propone di valicare principalmente due barriere. In prima battuta le frontiere del mondo scientifico, con una trattazione di temi attuali e legati alla società in cui viviamo. In secondo luogo, il confine da abbattere è quello tra relatore e pubblico: con moderazioni, interviste e quiz, inco.Scienza propone un nuovo formato per raggiungere un pieno coinvolgimento e stimolare il confronto.



Gallery

In questa prima conferenza, giovedì 4 aprile alle 21, i relatori saranno Elena Monari e Samuel Pederzini. Nelle sue più varie forme la bellezza dà vita su questo pianeta. Si è sempre pensato che ciò che distinguesse l’uomo da qualsiasi altra forma vivente fosse proprio il senso dell’estetica, ma esistono innuverevoli organismi in grado di dare significati più profondi e complessi al senso della bellezza. In questa conferenza si parlerà di cosa significa la bellezza nel mondo animale e vegetale, grazie ad interessanti ed inaspettati esempi.