Scienza a più voci 2023, al Planetario quattro conferenze che guardano al futuro del pianeta

Scienza a più Voci 2023 vuole essere uno sguardo rivolto al futuro del nostro pianeta, con una serie di conferenze gratuite aperte a tutti, intessute a 4 mani dai divulgatori scientifici che si avvicenderanno tra Marzo e Aprile nella suggestiva cornice del Planetario di Modena. Tanti i temi trattati e tanta voglia di rendere il pubblico protagonista in questa quinta edizione dell’evento firmato IncoScienza. Quattro conferenze in programma, tutte al giovedì dalle 21.00, nel corso delle quali due o più divulgatori sul palco inquadreranno la tematica della serata da differenti prospettive accademiche.

Si parte il 23 marzo, con un quiz interattivo per parlare di sostenibilità a 360°, il 30 Marzo verranno poi indagati i pro e i contro della mobilità elettrica, il 14 aprile sarà servito (si fa per dire) il vino per comprenderne gli effetti sul nostro sistema nervoso e sul come questo prodotto stia evolvendo nel tempo. Il ciclo di conferenze si concluderà il 20 Aprile, con Luca Lombroso e Joel Vincenzi a raccontarci di come uomini e animali stiano trovando soluzioni ingegnose per adattarsi agli eventi climatici estremi, purtroppo sempre più frequenti.

Scienza a più Voci è un evento in collaborazione con il Civico Planetario F. Martino di Modena, il Gruppo Modenese di Scienze Naturali e Ingegneria Senza Frontiere di Modena, col patrocinio del Comune di Modena e di UNIMORE.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito inco-scienza.org, i canali social (facebook e instagram) o scrivere una mail a incontriamolascienza@gmail.com