Al Supercinema Estivo una storia di amore e segreti con "Confidenza"

Cosa succede quando due amanti si confidano segreti che possono cambiare la vita? Lo scopriamo martedì 23 luglio alle 21.30 al SuperCinema Estivo di Modena di (ingresso da Piazza Panini 100) con il film “Confidenza” di Daniele Luchetti. Tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, l’opera racconta la storia di un professore e di una sua ex studentessa che, durante una storia d’amore, decidono di rivelarsi un segreto inconfessabile. Anni dopo, questo ricordo lo perseguita, segnando la sua anima e la sua vita.

Elio Germano, nelle vesti del protagonista, ci restituisce un uomo diviso in due, da una parte un professore che si dedica con attenzione agli allievi e dall’altra un uomo oppresso dalla rivelazione di ciò che aveva sempre tenuto nascosto nel profondo. Nel cast: Pilar Fogliati e Vittoria Puccini. Il film fa parte della rassegna “Accadde domani: un anno di cinema italiano” in collaborazione con FICE e la regione Emilia-Romagna e aderisce a Cinema Revolution con biglietto unico a 3,50 euro.

Si accede al SuperCinema Estivo da Piazza Panini, 100 nel contesto del Parco della Creatività (area ex-Amcm). Nessun accesso è possibile da Via Carlo Sigonio. La sala ha 800 sedute non numerate ed è completamente accessibile a persone con mobilità ridotta. Chi arriva in auto può avvalersi del parcheggio semi-interrato (248 posti) con ingresso da Via Peretti, gratuito dalle ore 20 cercando l’uscita Cinema all’aperto in prossimità della quale è attivo un ascensore. Chi viene in bicicletta troverà in Piazza Panini, a ridosso dell’ingresso, un parcheggio biciclette con rastrelliera. Il bar è gestito da Volt e apre in concomitanza con la biglietteria.

Il SuperCinema Estivo non fa giornate di chiusura, lo spettacolo inizia alle 21.45 in giugno, alle 21.30 in luglio, alle 21.15 in agosto e settembre. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio previsto dello spettacolo. Il biglietto intero costa 6,50 euro, ridotto a 4,50 euro (under 14; over 65; soci Arci, Acli, Aics ed Endas). Per i film italiani, europei e Gran Bretagna aderenti a Cinema Revolution: posto unico € 3,50 (valore nominale del biglietto € 6,50). E’ possibile il pagamento con pos. I biglietti acquistati e non utilizzati, non saranno rimborsati. Scrivere a modenasupercinemaestivo@gmail. com per informazioni relative a gruppi di centri di accoglienza, comunità minori, strutture protette o altre informazioni. Il programma è online sul sito www.arcimodena.org e sulla pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena.