Conflitti fra genitori e gli effetti sui figli. Due incontri sui legami nelle separazioni

“I legami familiari nella separazione” è il tema di due incontri pubblici organizzati dal “Centro Famiglie” dell’Unione nell’auditorium della biblioteca comunale “Loria”: le due serate saranno condotte da Valeria Fassi, psicologa psicoterapeuta, didatta formatore della “Associazione Italiana Mediatori Sistemici” e della “Società Italiana di Mediazione Familiare”, con una lunga esperienza di sostegno e accompagnamento delle coppie che si separano.

Gli appuntamenti, dedicati appunto alla gestione dei legami familiari durante una separazione tra genitori, sono in programma mercoledì 27 aprile e martedì 3 maggio: la prima serata, intitolata “Il conflitto della coppia in separazione”, tratterà del conflitto all’interno della coppia genitoriale quando si affronta il delicato periodo della separazione coniugale.

La seconda serata, dal titolo “Gli effetti del conflitto sui figli”, sarà invece dedicata ad approfondire le conseguenze del conflitto di coppia nei figli, e a come intervenire per assicurare la continuità degli affetti e dei legami.

Le due conferenze avranno inizio alle 20:30 e si potranno seguire sia in presenza sia via Internet in diretta streaming.

Per informazioni: 059649272 oppure centrofamiglie@terredargine.it