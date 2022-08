Castelnuovo, alle origini del conflitto tra Russia e Ucraina

Indirizzo non disponibile

Conoscere la storia dell'Ucraina e della Russia per dare una chiave di lettura all'invasione delle forze armate russe che prosegue ormai da oltre sei mesi. È questo l'intento del libro “Ucraina-Russia: storia, conseguenze e prospettive di una guerra mondiale” di Antonio Petruccelli e Giuseppe Petruccelli, che sarà presentato lunedì 29 agosto alle 21 sul palco di via Roma a Castelnuovo Rangone.

Dopo i saluti dell'Amministrazione comunale, i due autori – cofondatori della rivista di politica internazionale “ilCosmopolitico” – presenteranno i contenuti del loro ultimo saggio, una narrazione storico-geopolitica delle cause e degli effetti del conflitto in corso in Ucraina.

L'evento, organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone, è libero e gratuito, ed è una tappa di un tour che gli autori stanno portando avanti in giro per l'Italia, con l'obiettivo di far conoscere il loro libro e diffondere la cultura della politica internazionale.