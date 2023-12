“La Conta di Natale” in scena al Teatro Troisi di Nonantola

Prosegue la stagione 2023/2024 al Teatro Troisi di Nonantola della rassegna “Teatro Ragazzi” realizzata in collaborazione tra il Comune e ATER Fondazione. Domenica 10 dicembre alle ore 17 è in programma “La Conta di Natale”, uno spettacolo di narrazione e pupazzi, per bimbi dai tre anni di età.

La Conta di Natale - con Claudio Milani e Arianna Pollini, di Claudio Milani e Elisabetta Viganò - porta in scena un Calendario dell’Avvento con caselle grandi e piccole che nascondono storie, brevi racconti, pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per i più fortunati.

I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una filastrocca detta tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce. Dietro le porticine colorate si potrà trovare la storia del Fiocco di Neve, quella del colore di Babbo Natale, quella delle Carte da Regalo, quella del Manto di Neve e molte altre ancora per arrivare all’ultima, piccola e luminosa storia della vigilia di Natale.

Info e prenotazioni

Orari della biglietteria: Martedì dalle 16.00 alle 19.00, Giovedì dalle 16.00 alle 19.00. Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

È possibile effettuare prenotazioni tramite: e-mail: teatrotroisinonantola@ater. emr.it telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria messaggio WhatsApp al numero: 333 2401798