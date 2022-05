"Contro Vento", l'improvvisazione degli Imp-Uniti sul palco del Teatro Astoria

Contro Vento, questo il titolo del saggio di fine corso di improvvisazione teatrale condotto da Gino Andreoli (8mani Teatro e Angels Prut), di scena al teatro Astoria di Fiorano, mercoledì 25 maggio alle ore 21.00.

Dopo due anni di stop causa COVID, torna l’appuntamento targato G.S. Libertas ASD con il patrocinio del comune di Fiorano, che vede il gruppo degli Imp-Uniti, affrontare per la prima volta il pubblico che darà loro gli spunti necessari per un susseguirsi di improvvisazioni comiche. I futuri attori sono dunque pronti a portare in scena il frutto di otto mesi di lavoro, un percorso molto divertente, impegnativo ma alla portata di tutti. Lo faranno senza un copione, senza costumi ne scenografie specifiche, perché hanno imparato ad improvvisare in modo estemporaneo, una forma di teatro estremamente affascinante oltre che obbiettivamente difficile, in quanto l’attore è al tempo stesso autore e regista di se stesso. Sul palco, in rigoroso ordine alfabetico: Marco Anastasi, Luca Bazzucchi, Veronica Benedetti, Antonio Bondi, Alessandro Cattafesta, Franca Ferrarini, Fabio Gessa, Anna Gibellini, Christian Giunta, Esther Kounougnan, Jessica Lodesani, Sabrina Malvolti, Maria Fina Peta, Chiara Sala, Noemi Tommasini, Ilaria Tosi e Cristina Vignaroli. Conduzione di Gino Andreoli, musiche del maestro Francesco Luppi e audio/luci di Maurizio Mancini.

Per info e prenotazione biglietti chiamare il 338 3465845. Ingresso 8€ (5€ per i bambini fino a 10 anni).