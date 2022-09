Controllo di Vicinato, la festa al Parco Amendola e alla Chiesa di S. Paolo Apostolo

Il primo appuntamento con le feste del Controllo di Vicinato di Modena è in programma domenica 11 settembre e vede protagonisti i 32 gruppi della zona che coincide con il Quartiere 3 e che coinvolgono circa 800 persone.

Le iniziative, promosse insieme il Comune di Modena, per favorire la partecipazione e la coesione sociale, si svolgeranno dalle 16 alle 20 al parco Amendola Sud, nell’area antistante il Circolo Vivere Insieme di strada Panni 167. Nello stand gestito dai volontari dei gruppi sarà possibile ricevere informazioni sulla rete del Controllo di Vicinato, su come funziona e le modalità per aderire al progetto. Nell’occasione saranno distribuiti anche i nuovi gadget realizzati dall’Ufficio Legalità e sicurezze: portachiave e shopper di tela targati Controllo di Vicinato.

Sono inoltre previste attività di educazione stradale rivolte ai più piccoli a cura della Polizia locale e la proiezione di un video sulla prevenzione alle truffe e raggiri. Uisp organizza un play park per i bambini e per tutti nord walking, una camminata sportiva nel parco e una camminata con percorsi soft: la partenza è sempre alle 17 e per iscriversi occorre inviare una email (benessere@uispmodena.it). Ci sarà inoltre uno stand gestito dall’associazione Fare Ambiente Laboratorio Verde di Modena con unità cinofile e droni, mentre i tutor di Hera forniranno informazioni sul progetto di raccolta rifiuti porta a porta. Infine, non mancherà un momento gastronomico con lo stand dello gnocco fritto dei volontari del circolo Vivere Insieme.

Domenica 18 settembre sarà la volta della Festa del Controllo di Vicinato della Zona 4 che conta 36 gruppi e coinvolge circa 900 persone: sono previste iniziative dalle 15 alle 18 nel piazzale parrocchiale della Chiesa di S. Paolo Apostolo in via Del Luzzo 130. Successivamente si svolgeranno anche le feste che coinvolgeranno i gruppi attivi nel Quartiere 2 e quelli del Quartiere 1 che saranno in programma nel mese di ottobre.