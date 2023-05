"Siamo agli sgoccioli", un convegno su clima e sviluppo sostenibile

“Siamo agli sgoccioli” è il titolo del convegno in programma a Modena martedì 23 maggio, alle 21, nell’auditorium di Confcommercio, in via Piave 125, organizzato da Cefa Onlus in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. Il convegno, aperto a tutti gli interessati, fa parte dell’iniziativa “Riempi il mondo di verde” che sabato 27 maggio propone un secondo appuntamento in piazza Roma con una performance di pixel art urbana solidale: utilizzando migliaia di piantine aromatiche, i volontari dell’associazione disegneranno un grande rubinetto per ricordare a tutti che “siamo agli sgoccioli”.

Il convegno sviluppa una riflessione su siccità e alluvioni come conseguenza di un modello di sviluppo nocivo per il pianeta e propone una discussione sulle azioni per arrestare il cambiamento climatico e sull’esistenza di un modello di sviluppo sostenibile. Alla serata intervengono Alessandro Bratti, vicepresidente dell’Agenzia europea per l’Ambiente; il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli; Patrizio Roversi, attore e viaggiatore; Alice Fanti, direttrice di Cefa; Sara De Simoni, amministratrice delegata di Tetrapack; Gian Luca Galletti, prsidente di Emil Banca; rappresentanti di Coop Alleanza 3.0 e di Italia Zuccheri.

L’appuntamento di martedì 23 maggio precede l’evento in programma per la mattina di sabato 27 maggio quando, in piazza Roma, quando prenderà forma sul selciato un grande rubinetto formato da migliaia di piante aromatiche con l’obiettivo di raccogliere fondi per piantare alberi in Italia e nel mondo. Tutti coloro che lo desiderano, infatti, possono prenotare la propria pianta sul sito dell’associazione (www.cefaonlus.it/eventi/ riempi-il-mondo-di-verde-2023) o prenderla direttamente in piazza sabato con una donazione di 5 euro. Grazie ai fondi raccolti saranno messe a dimora piante a Modena per contrastare la desertificazione, e in Equador, per proteggere la foresta amazzonica.

Cefa il seme della solidarietà è un’organizzazione non governativa che da cinquant’anni lavora per vincere fame e povertà, aiutando le comunità più povere del mondo a raggiungere l’autosufficienza alimentare e il rispetto dei diritti fondamentali. L’obiettivo di Cefa è creare modelli di sviluppo sostenibile attraverso iniziative che assicurino la crescita di un territorio, maggiore benessere e resilienza ai cambiamenti climatici, stimolando la partecipazione delle popolazioni locali affinché siano esse stesse protagoniste del loro sviluppo e tutori del loro ambiente.

“Riempi il mondo di verde” è realizzato con il patrocinio del Comune di Modena e il contributo di Kerakoll, Tetrapak, Coop Alleanza 3.0, Emilbanca, Italia Zuccheri, Confcommercio.