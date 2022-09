Legalità, esperti a confronto in un convegno organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena

Non tutti i primati che può vantare l’Emilia-Romagna hanno carattere positivo: purtroppo, infatti, la nostra regione risulta ai vertici anche della classifica stilata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per quanto riguarda l’incidenza delle irregolarità scoperte nel corso del 2021. L’attività ispettiva, condotta su circa 85mila imprese italiane, ha evidenziato che siamo la prima regione in Italia per quanto riguarda il numero di lavoratori vittime delle violazioni accertate (6.521 casi, tra irregolarità previdenziali/pensionistiche e/o illeciti assicurativi) e primi anche per tasso di irregolarità riscontrato (62,5%, superiore alla media nazionale).

Partendo da questa spiacevole constatazione l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha organizzato per venerdì 16 settembre, dalle ore 14 alle ore 18,30 presso la sala “G.Panini” della Camera di Commercio di Modena, un convegno dal titolo “Prevenzione e contrasto ad azioni criminose e mafiose sul lavoro”. L’appuntamento vedrà confrontarsi sul tema rappresentanti delle istituzioni, i vertici del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, gli Assessori al Lavoro del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna, esponenti della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, rappresentanti sindacali, del mondo produttivo e professionale e della società civile. Nel corso del convegno saranno analizzate, in particolare, le possibili azioni di contrasto e prevenzione alle condotte illecite che costituiscono un vulnus alla legalità ed al corretto sviluppo del tessuto economico, quali l’evasione contributiva, truffe ed evasioni fiscali, riciclaggio, tipologie contrattuali fittizie ed altre irregolarità che costituiscono i segnali della possibile presenza di imprenditoria illegale o addirittura a carattere mafioso.

“I Consulenti del Lavoro svolgono, con professionalità e competenza, una funzione essenziale di intermediazione qualificata nei rapporti fra imprese, lavoratori ed istituzioni. Garantire il rispetto della legalità in ogni ambito lavorativo ed occupazionale è condizione essenziale per tutelare la parte sana, ed ampiamente maggioritaria, della nostra economia locale. Per questi motivi abbiamo deciso di organizzare un momento di confronto tra colleghi, istituzioni ed esperti della materia, per fare il punto della situazione e chiarire alcuni aspetti critici che investono direttamente anche la nostra professione, in qualità di consulenti ed assistenti delle parti coinvolte” afferma Davide Talassi, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Vincenzo Colla (Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Emilia-Romagna), Andrea Bosi (Assessore a Politiche per il Lavoro e Legalità del Comune di Modena), Giuseppe Molinari (Presidente Camera di Commercio di Modena), Annamaria Melissari (Direttrice dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena), Adriano D’Elia (Comandante della Guardia di Finanza di Modena), Antonio Caterino (Comandante dei Carabinieri di Modena), di Giuliano Fusco(Presidente del C.U.P. – Comitato Unitario delle Professioni di Modena), Laura Romagnoli (Presidente della delegazione modenese dell’Associazione dei Consulenti del Lavoro) e Alessandro Visparelli (Presidente Enpacl- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro).

I lavori veri e propri avranno inizio alle ore 15 con una relazione sull’interposizione illecita di manodopera a cura di Raffaele Covino (Responsabile Processo Vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro di Modena), cui farà seguito l’intervento di Cosimo Zaccaria (Avvocato penalista del Foro di Modena) sugli aspetti penali e sui risvolti professionali. Alle ore 16:45 interverranno Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. A seguire, è prevista una tavola rotonda, moderata da Davide Talassi, nella quale verranno messe a confronto varie esperienze del territorio grazie alla partecipazione di Vincenzo Colla, Andrea Bosi, Annamaria Melissari, Antonino Rubbino (Guardia di Finanza di Modena), Vincenzo Conte (Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Modena), Rosamaria Papaleo (Segretario Generale CISL Emilia Centrale), Antonio Monachetti (Associazione Libera), Dario Montanaro (Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro). In chiusura di giornata, l’intervento di Antonella Ricci (Componente del Consiglio Nazionale de Consulenti del Lavoro) farà il punto sugli strumenti di asseverazione dei contratti come elementi di garanzia dei terzi e delle aziende.