La Fondazione Marco Biagi ospita la ventesima edizione del convegno internazionale in memoria del professore

La Fondazione Marco Biagi e Unimore rinnovano il ricordo del giuslavorista colpito dalle Nuove Brigate Rosse, nel ventunesimo anniversario della sua scomparsa, attraverso l’organizzazione dell’annuale convegno internazionale, che riunisce numerosi/e esponenti della comunità scientifica nazionale ed internazionale.

L’appuntamento, alla ventesima edizione, si svolgerà nelle giornate del 16 e 17 marzo 2023 presso la Fondazione Marco Biagi verterà su “La transizione verde e la qualità del lavoro: legami, implicazioni e prospettive”.

Un tema che, in linea con le strategie di tutela ambientale al centro delle agende politiche delle maggiori potenze mondiali e delle istituzioni internazionali, offre alle studiose e agli studiosi l’occasione di approfondire con un approccio interdisciplinare l’impatto economico e sociale della transizione ecologica sul mercato del lavoro e sul diritto del lavoro, nonché il possibile ruolo che i legislatori e le parti sociali possono svolgere nel perseguimento della sostenibilità ambientale.

L’avvio dei lavori del convegno sarà preceduto da un’altra iniziativa intitolata “Sicurezza dell’ambiente di lavoro e nell’ambiente”, organizzata dalla Fondazione Marco Biagi nell’ambito dei suoi Osservatori, in collaborazione con l’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e della giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), che approfondirà in modo trasversale il tema della sicurezza dell’ambiente di lavoro e nell’ambiente “esterno”. L’iniziativa si terrà in presenza e online giovedì 16 marzo a partire dalle 9.15, con i saluti istituzionali della Prof.ssa Grazia Ghermandi, Delegata del Rettore Unimore alla Sostenibilità.

Il Convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi prenderà avvio alle ore 14.30 di giovedì 16 marzo con i saluti del Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, del Pro Rettore di Unimore, prof. Gianluca Marchi, e del Prof. Tommaso Fabbri, Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore e Vicepresidente del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi. L’incontro proseguirà con una sessione plenaria coordinata dal prof. Luigi Golzio, Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi, a cui interverranno: prof.ssa Vania Brino, Università Ca’ Foscari di Venezia, prof.ssa Teresina Torre, Università di Genova, prof. Francesco Vona, Università Statale di Milano. La sessione di apertura sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Fondazione Marco Biagi.

Le prime due sessioni parallele del pomeriggio saranno dedicate ad approfondire il ruolo della legge nella creazione di una connessione tra protezione dell’ambiente e occupazione e, contestualmente, ad indagare gli effetti della Green Transition su quest’ultima.

Ad inaugurare la seconda giornata del Convegno internazionale sarà la sessione dedicata all’analisi degli strumenti del diritto del lavoro idonei a promuovere e garantire gli standard ambientali e, parallelamente, all’approfondimento dei diversi profili dell’obbligo di sicurezza nell’ambiente interno ed esterno. Nel corso della terza sessione i modelli di business e di gestione nonché gli strumenti di protezione sociale verranno ripensati in relazione al paradigma della sostenibilità. L’ultima sessione parallela sarà centrata sul ruolo attuale e potenziale delle relazioni industriali nel processo di sostenibilità ambientale e sugli effetti della Green Transition sulle questioni della Gender Equality.

L’iniziativa si chiuderà con una sessione plenaria conclusiva coordinata dal prof. Tiziano Treu, Presidente del CNEL- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e componente del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi in cui i relatori delle diverse sessioni riassumeranno i principali contenuti emersi e maggiormente discussi.

Il programma dettagliato delle due giornate è disponibile sul sito della Fondazione insieme alle modalità di iscrizione.