In San Carlo una giornata per celebrare il filosofo medievale Marsilio Da Padova

Lunedì 24 giugno dalle 10 alle ore 18:45, presso il Teatro San Carlo di Modena, si terrà il convegno intitolato "Pace, istituzioni, diritto - A settecento anni dalla pubblicazione del Defensor pacis di Marsilio da Padova". Per celebrare il settecentenario dell’opera di Marsilio da Padova, la Fondazione Collegio San Carlo ospiterà la giornata di studi dedicata al celebre filosofo medievale che pose la difesa della pace a fondamento dello Stato, di uno Stato laico che vede la sua origine nella naturale tendenza dell’essere umano ad associarsi con i suoi simili.

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università di Milano, in collaborazione con la Scuola di Alti Studi “Scienze della Cultura” della Fondazione Collegio San Carlo di Modena e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con il patrocinio di SISPM Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale.

Nel corso del convegno, suddiviso in due sessioni, si susseguiranno interventi e dibattiti di filosofi politici, giuristi e storici della filosofia internazionali che porteranno alla luce temi e questioni fondamentali per comprendere il Defensor Pacis nella sua complessità e in relazione alle problematiche del suo tempo. L’evento è a ingresso libero e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul canale Youtube della Fondazione San Carlo.