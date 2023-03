Maranello, Auditorium Enzo Ferrari: la stagione teatrale chiude con Chiara Francini

18 euro intero, 16 euro ridotto - Prenotazioni via e-mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com

Prezzo 18 euro intero, 16 euro ridotto - Prenotazioni via e-mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com

Ultimo appuntamento per la stagione teatrale 2022/2023 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello che si chiude martedì 14 marzo con una protagonista d’eccezione: Chiara Francini, dopo il successo sanremese, calca le scene dell’Auditorium insieme ad Alessandro Federico in una classica commedia all’italiana firmata da Dario Fo e Franca Rame.

"Coppia aperta quasi spalancata" è una commedia, una favola tragicomica in cui Dario Fo e Franca Rame descrivono la vita di coppia in modo perfetto, con toni allo stesso tempo divertenti e drammatici, raccontando le differenze tra psicologia femminile e maschile e portando in scena l’insofferenza al concetto di monogamia.

“Prima regola: Perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché...se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti...ci sono le correnti d’aria!”

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro sopravvivenza tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile, e soltanto quando nel cuore di Antonia si insinua un altro uomo, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna e del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.