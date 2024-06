Il Coro Alpino Orobica in concerto a Spezzano

Sabato 8 giugno 2024, alle 20.30, presso la chiesa parrocchiale di Spezzano, il Coro Alpino Orobica Don Bruno Pontalto, diretto dal Maestro Alberto Penuti, parteciperà al ‘Concerto d’estate’ organizzato dalla Corale Gian Federico Annoni Campori in collaborazione con l’amministrazione comunale. Insieme all’Orobica si esibiranno la Corale Campori e la Corale Beata Vergine del Castello, dirette dal Maestro Marco Montorsi, con l'accompagnamento al pianoforte di Roberta Pezzuoli e la partecipazione straordinaria del soprano Maria Takahashi. L’ingresso è gratuito.

Una lunga e consolidata amicizia lega il Gruppo degli Alpini di Fiorano con il Coro Alpino Orobica Don Bruno Pontalto che finalmente è riuscito a trovare una serata fra i suoi tantissimi impegni per portare anche a Spezzano il suo repertorio. Il coro ha all’attivo centinaia di concerti in Italia e all’estero; ha collaborato con Simone Cristicchi nel 2011 per lo spettacolo ‘Li romani in Russia’; si è esibito alla Camera dei Deputato ne Natale del 2009; ha all’attivo numerose incisioni ma accetta con entusiasmo la presenza nelle scuole, nelle case di riposo e nelle feste di paese, soprattutto in quelle dove c’è uno scopo benefico: “I nostri canti infatti toccano il cuore delle persone e muovono a sorprendenti gesti di solidarietà”, dicono i protagonisti.