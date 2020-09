Castelnuovo, canzoni da tutto il mondo con il coro multietnico Multispilla 

L’estate sotto il Glicine di Castelnuovo prosegue nel segno della musica capace di unire e andare oltre le differenze. Venerdì 4 settembre alle 21 presso lo Spazio Glicine di via della Conciliazione a Castelnuovo Rangone il coro multietnico Multispilla salirà sul palco per raccontare i paesi del mondo attraverso le loro canzoni, in una serata di danze e musica.

L’iniziativa promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone è ad accesso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti, e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza previste. I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e verrà mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro.