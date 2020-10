Economia circolare, un corso di base sul restauro all'Ovestlab

Al via T-Spiego, un ciclo di corsi di formazione teorico e pratica, rivolti a volontari, operatori e cittadini, allo scopo di potenziare le proprie capacità in tema di riuso ed economia circolare a Modena.

Si parte il 10 ottobre ore 14 con un corso sul tema del restauro: i corsi sono tenuti da professionisti del settore, sono gratuiti e a numero chiuso, per iscriversi occorre prenotarsi via email all’indirizzo progettoecocircolare@gmail.com , specificando i propri dati, un recapito e quali corsi si desidera frequentare.

Tutti i corsi si svolgeranno presso Ovestlab (via Nicolò Biondo, 86) ad eccezione di Ciclomeccanica che si terrà presso la Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento in viale Monte Kosica 97 (sotto le gradinate del parco Novi Sad). Alla fine dei corsi verrà inaugurato T-Riparo – Officina di comunità il nuovo, spazio di riparazione condivisa presso il Centro del Riuso Comunale Tric e Trac. Il progetto è promosso da una rete di associazioni composta da: Insieme in Quartiere per la Città, APA Porta Aperta, Porta Aperta al Carcere, Progetto Insieme, Amigdala, Tutto si Muove e Arca Lavoro Impresa Sociale.