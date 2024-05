"Na sera 'e maggio": un pomeriggio di musica con il Coro San Lazzaro

Domenica 5 maggio alle 16 presso il Salone ex Chiesa di Santa Teresa a Modena (in via Milano, 167) appuntamento con la ventiduesima edizione del concerto "Na sera 'e maggio". Il pomeriggio musicale vedrà esibirsi il Coro San Lazzaro, diretto dai maestri Don Ezio Nicioli e Veronica Zampieri, che eseguirà brani tratti dal proprio repertorio folkloristico e popolare e che sarà accompagnato al pianoforte da Simone Guaitoli, alla fisarmonica da Giorgio Avanzi e alla chitarra da Maurizio Maffoni. Il Coro San Lazzaro si costituisce nel 1980 "perché è con il canto che esprimiamo il bello che ci circonda, ed è con il canto che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta le emozioni e le gioie del nostro stare insieme", le parole di Don Ezio Nicioli, Fondatore e Direttore.

Nella seconda parte del concerto saranno di scena il Coro di voci bianche Girasole di Modena e il Coro Gospel & More di Scandiano, entrambi diretti e accompagnati da Claudia Rondelli. Le presentazioni e le letture saranno a cura di Franca Lovino. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.