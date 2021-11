“Corpo, movimento e outdoor education nello sviluppo del bambino da 0 a 3 anni” è il tema al centro dell’incontro on line in programma mercoledì 24 novembre dalle 18 alle 20. La conferenza si svolge nell’ambito della rassegna “Al fianco dei neo-genitori”, a cura del Centro per le famiglie del Comune di Modena, che attraverso il dialogo con esperti e il confronto con i genitori intende promuovere le competenze genitoriali, accompagnare i futuri e i neo genitori nelle fasi che influenzano in modo determinante lo sviluppo del bambino e facilitare l’auto mutuo aiuto offrendo un sostegno nella quotidianità.

All’incontro di mercoledì 24 intervengono Andrea Ceciliani professore Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di Unibo e Simona Cristoni coordinatrice Pedagogica 0-6 Comune di Modena. Necessaria iscrizione

Ceciliani collabora da tempo con il Settore Istruzione del Comune e in particolare con il Multicentro educativo Memo e il Coordinamento pedagogico 0-6 sul tema dell’outdoor education che, a partire da evidenze scientifiche, si concentra sull'importanza del movimento nell’apprendimento. Ricco il patrimonio di esperienze condotte sul tema nei nidi e nelle scuole d’infanzia delle città, in parte anche consultabili nel sito Movimparo, che sta portando in taluni casi anche a ripensare la giornata educativa e scolastica, in modo che il movimento si inserisca in tutte le attività didattiche.

Gli incontri successivi della medesima rassegna si svolgeranno il 27 novembre e l’1, 4, 11, 15 dicembre per concludersi il 15 gennaio; i temi andranno dalla difficoltà nel concepimento alla nascita di un figlio a come rendere sicura la casa per i bambini, dal rapporto genitori figli 0-6 anni in tempo di Covid al ruolo dei nuovi nonni, dall’intercultura fino attività per i bambini più piccoli proposte dai Servizi integrativi.

Per ulteriori informazioni: Centro per le Famiglie, via del Gambero 77, tel. 059 8775846, email: centroperlefamiglie@ mediandoweb.it