"Correggio, il genio, le opere" di Giuseppe Adani alla chiesa di Sant'Agostino

Un prezioso momento di arricchimento culturale, ma anche spirituale, sarà offerto a tutta la cittadinanza sabato 27 novembre, dalle ore 17, nella chiesa di Sant’Agostino.

Per iniziativa del Centro Studi e Archivio Storico del Distretto Lions 108Tb insieme all’Associazione Amici del Correggio e con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, verrà presentato il volume “Correggio, il genio, le opere” del prof. Giuseppe Adani, lavoro di ricerca dedicato al maestro correggese, con particolare attenzione alle più recenti scoperte che i critici d’arte negli ultimi vent’anni gli hanno attribuito in via definitiva.

Si parlerà del grande pittore soprattutto con riferimento alle intensità religiose della sua opera e riscoprendo in particolare i lavori da lui eseguiti per Modena, a partire dalle grandi pale della Madonna di San Sebastiano e della Madonna di San Giorgio. Antonio Allegri detto “il Correggio” ha avuto con Modena rapporti intensi soprattutto negli anni della sua giovinezza, quando frequentava la bottega del Bianchi Ferrari e l’amico dott. Francesco Grilenzoni che verosimilmente è stato il tramite con le confraternite di San Sebastiano e di San Pietro Martire.

Sarà lo stesso Adani a condurre il pubblico, con l’ausilio di immagini, in un percorso anche mistico nella bellezza più affascinante che il maestro emiliano ha lasciato ai posteri.

La lezione del prof. Adani sarà preceduta dagli interventi della dr.ssa Simona Roversi dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e del direttore del Centro Studi Lions, prof. Piero Augusto Nasuelli.