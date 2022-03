Al via la prima edizione assoluta della Lambrusco Run

Si terrà domenica 3 aprile a San Prospero la prima edizione della Lambrusco Run, corsa podistica suddivisa in due tracciati, uno per una gara competitiva e uno per una corsa non competitiva.

La corsa competitiva si svolgerà lungo un itinerario di dieci chilometri, inizierà alle ore 9.30 e sarà aperta a tutti i tesserati Uisp, Runcard, Fidal e ai non tesserati in possesso di certificato d'idoneità agonistica. Gli atleti saranno cronometrati dai giudici Uisp. É possibile iscriversi a questa gara dai siti www.modenacorre.it e www.atleticando.net.

La corsa non competitiva prevede tre tracciati (tre, otto e dieci chilometri) con partenza dalle ore 8.00 alle 9.00. Sarà possibile iscriversi a partire dalle ore 8.00, per informazioni è possibile contattare Franco al 335/5286229 o scrivendo una mail a levillesanprospero@gmail.com.

L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco San Prospero in collaborazione con il Comune, la Polivalente San Prospero e Uisp Modena.

"Si tratta di un'iniziativa molto importante per il paese - commenta il Vicesindaco di San Prospero Matteo Borghi - La pandemia ci ha imposto di rimandare per ben due anni le corse podistiche. Prima del Covid la gara podistica nostrana era la corsa denominata "Le ville di San Prospero", la Lambrusco Run ripropone gli stessi percorsi. Siamo particolarmente orgogliosi di questo evento, che vorremmo contribuisse a rilanciare le manifestazioni sportive in ambito locale e allo stesso tempo fosse occasione per tutti i partecipanti di scoprire le meraviglie paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio".