Stra Sassuolissima, si corsa tra Sassuolo e Secchia

Si svolgerà domenica prossima, 7 Novembre con ritrovo ed iscrizioni in piazzale Della Rosa a partire dalle ore 8, la prima edizione della Stra Sassuolissima: gara podistica competitiva e non competitiva a cura di "G.S. Totip di Pippo Ansaloni" - 1° Memorial Enrico Silingardi; sarà devoluto un contributo all'Associazione "Per vincere domani".

Gara non competitiva

Ritrovo e iscrizioni : dalle ore 8:00 (P.le della Rosa )

Percorsi (2 a scelta): 15,4 Km | 5,50 Km

Partenze: libere dalle ore 8:30 alle 9:30 (via Rocca - Palazzo Ducale)

Premi ai vincitori: Saranno premiate le prime 10 società sportive più numerose

Premio per tutti i partecipanti: 1 bottiglia di Trebbiano dell'Emilia

Costo iscrizione: 2 euro

Mini gara

(dai 5 ai 12 anni)

Percorso: 2 Km

Partenze: libere dalle ore 8:30 alle 9:30 (via Rocca - Palazzo Ducale)

Ritrovo e iscrizioni: dalle ore 8:00 (p.le Della Rosa - Palazzo Ducale)

Premio per tutti i partecipanti: 1 medaglia ricordo della gara

Costo iscrizione: 1 euro

Gara competitiva (max 300 partecipanti)

Percorso: 15,4 Km lungo le rive del Secchia

(è possibile consultarlo su https://gspippoansaloni.it)

Partenza: ore 10:00 (via Rocca - Palazzo Ducale)

Ritrovo: ore 8:00 (p.le Della Rosa - Palazzo Ducale)

Servizi: E' a disposizione una sala costudita per riporre borse, zaini..

Cronometraggio: A.S.D. cronometristi di Modena con chip a perdere

Costo iscrizione alla gara: 10 euro

Come iscriversi: iscrizione on line fino a giovedì 4 novembre

Premi ai vincitori: Saranno premiati i primi tre assoluti Uomini e Donne

Premio per tutti i partecipanti: 1 bottiglia di Pignoletto Formosa d.o.p.

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati di ogni associazione.

Speaker ufficiale delle gare : Roberto Brighenti

Sottofondo musicale : Andrea Sarti

