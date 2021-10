A Mirandola un corso di BLSD con AP Consulting

AP Consulting di Mirandola, organizza un Corso BLSD specializzato sia per personale sanitario che per personale laico che desidera ottenere un'attestazione garantita da un'abilitazione al corretto impiego e per personale sanitario.

Le date sono molte, e potete scegliere nel calendario richiedendo informazioni sia ad APConsulting sia a SicurImpresa è necessario chiamare lo 0532 898120.

Nelle giornate formative si studieranno nella teoria e nella pratica:

la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco,

le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo,

conoscenze e abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Alla fine del corso ogni partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con esisto positivo, un attestato valido in base alle normative vigenti in tutto il territorio nazionale, in collaborazione con IRC. I corsi in aula seguono le nuovi disposizioni anticovid, necessario green pass e mascherina per l'accesso.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...