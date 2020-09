"Broadway Jazz", al via il corso di danza del maestro Giuseppe Verzicco

Venerdì 9 ottobre, alle ore 18.45 presso la sede della Compagnia delle Mo.Re. a Modena in Via degli Inventori 3, si terrà la prima lezione del corso di danza "Brodway Jazz" tenuta dal maestro Giuseppe Verzicco.

Singin’ In The Rain, Chorus Line, La Febbre del Sabato Sera, Mamma Mia, Cats, Grease, West Side Story... e tanto altro ancora.

E' possibile prenotare una lezione di prova, o richiedere ulteriori informazioni, all'indirizzo di posta elettronica compagniadellemore@gmail.com oppure al numero telefonico 370 362 7232.