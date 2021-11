Musica, il Circolo Vibra presenta un nuovo corso per Dj

Lunedì 8 novembre dalle ore 20.00 è in avvio una nuova edizione del corso Dj presso il Circolo Culturale Left-Vibra, in via IV Novembre 40/a, Modena.

"Ami la musica ed hai voglia di addentrarti nel mondo dei dj? A partire dalla conoscenza del mixer audio, strumento base del DJ, passando per le diverse tecniche di mix, vinili, cdj e consolle digitali, arriveremo a metterci alla prova nella pratica concreta di un Dj Set. Il corso sarà tenuto da Francesco Signa, musicista, cantante e Dj".

Il corso, a cadenza settimanale, prevedrà sei appuntamenti ed un saggio finale. Il corso ha un costo di 100 euro. Per info ed iscrizioni: associazioneideeincircolo@gmail.com oppure 3452833360

