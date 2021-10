Sestola, un corso di Eco-Printing con Ortika Clothing

Ortika School of Dreamers organizza a Sestola un corso (sabato 23 e domenica 24, dalle 9 alle 17.30) di Eco-Printing, tecnica di tintura che prevede l’utilizzo di vegetali (fiori, foglie, bacche, radici, ecc…) per realizzare con metodi ecologici stampe su tessuto dall’incredibile nitidezza.

I partecipanti sperimenteranno attivamente tutte le le varie fasi del lavoro, dal fissaggio (mordenzatura) alla scelta e raccolta delle piante fino alla stampa con vari metodi. Si lavorerà sia su tessuti sia su capi già cuciti in fibre naturali quindi lana, seta, cotone, ortica.

E' prevista una passeggiata per il riconoscimento e la raccolta delle piante durante la quale verranno spiegate le proprietà tintorie delle specie disponibili. Si potranno consultare in loco testi specifici sull’argomento e sulla tintura naturale in generale e testi botanici per il riconoscimento delle piante.

Al termine del corso ciascuno porterà a casa i capi e i tessuti realizzati e verranno rilasciati attestato di partecipazione, bibliografia e dispense.

