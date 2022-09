Estetista o acconciatore? A Modena la risposta è Obiettivo Bellezza!

Per lavorare nel mondo della bellezza è necessario conseguire una qualifica professionale: ogni anno a Modena l’academy Obiettivo Bellezza organizza i corsi per estetista e acconciatore riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna.

Estetista: due anni per essere subito al lavoro

Make up, cura del viso, trattamenti corpo, massaggi, manicure, pedicure, cosmetologia e dermatologia: nell’academy Obiettivo Bellezza di Modena si ottengono tutte le tecniche e competenze necessarie per conseguire la qualifica di estetista.

La qualifica è molto più di un semplice attestato, perché prepara tecnicamente le allieve ad intraprendere una carriera brillante all’interno di saloni di bellezza, centri estetici, centri benessere e spa.

Parrucchiere: da zero a pro con il nuovo corso

Da principiante a hairstylist in poco più di 2 anni. Iniziare da zero una carriera da acconciatore è un sogno alla portata di tutti.

«Un tempo bastavano pettine, phon e fantasia – spiega Mara Reggiani responsabile di Obiettivo Bellezza – Oggi, i nostri docenti preparano i futuri acconciatori in ogni aspetto del loro lavoro, incluso lo studio tricologico del capello e le strategie di marketing e promozione.

Nell’academy Obiettivo Bellezza gli aspiranti hairstylist troveranno phon, forbici, strumenti e cosmetici professionali, a loro disposizione per esercitarsi continuamente in tagli e pieghe per uomo e donna. Per mostrare le proprie abilità sono previsti inoltre due periodi in stage nei saloni della provincia di Modena.

I prossimi corsi in programma

I corsi si articolano in 1800 ore suddivise in 1120 ore di aula e 680 di stage, al termine delle quali si ottiene l’esperienza necessaria per entrare a far parte del mondo della bellezza.

Le iscrizioni per i corsi in partenza in autunno nell’academy Obiettivo Bellezza sono già aperte: per prenotare una visita ai laboratori è possibile contattare le tutor della sede di Modena.