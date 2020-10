Fotografia, al Photoclub Eyes di San Felice un corso per principianti

Ritorna il corso di fotografia proposto dal Photoclub Eyes B.F.I. di San Felice sul Panaro.

L’atteso appuntamento, patrocinato dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), ha lo scopo di avvicinare gli appassionati al mondo della fotografia e partirà giovedì 15 ottobre, per proseguire nei giovedì successivi per un totale di 9 lezioni teoriche, dalle 21 alle 23 circa, più esercitazioni pratiche in esterna con l’ausilio di modelli/e.

Scopo del corso è fornire le basi per la conoscenza e l’utilizzo della macchina fotografica tramite le nozioni fondamentali della fotografia, dall’utilizzo ponderato della coppia tempi/diaframmi alla composizione dell’immagine e all’editing con Adobe Photoshop e altri strumenti.

L'iscrizione al corso comprende il tesseramento all'associazione per l'anno in corso. E’ possibile consultare il programma completo sul sito www.fotoincontri.net; per iscrizioni e altre informazioni telefonare al 370/3003876 (Vanni - ore serali),o scrivere a posta@fotoincontri.net. Le lezioni si terranno presso la sede del Photoclub Eyes in via Montessori 39 a San Felice, presso i locali del Centro Culturale Opera.