Mirandola, un corso IFTS gratuito in ambito ambientale ed energetico con partner d'eccellenza

Ancora aperte le candidature al corso "Tecnico del Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell’Ambiente - per la Tutela e il Risparmio delle Risorse Idriche ed Energetiche" che si terrà a Mirandola, finalizzato a formare i futuri tecnici ambientali che offriranno la propria professionalità come dipendenti o consulenti esterni per aziende operanti nel settore idro-energetico o dello smaltimento rifiuti.

Con un partenariato d'eccellenza, questo corso si propone di fornire ai corsisti opportunità lavorative lungimiranti e al territorio nuove professionalità tra i cosiddetti "Green Jobs", la cui richiesta stimata per i prossimi anni è in crescita.



Il partenariato è composto da:

- Università di Modena e Reggio Emilia, IFOA, Istituto "Calvi" di Finale Emilia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena

- Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, La Zèrla Coop. Soc.

- AIMAG, CPL Concordia, ACR di Reggiani, Bioteco, Sogedi



Il corso è strutturato in 800 ore, delle quali 400 di corso (aula e workshop) e 400 di stage in azienda, con termine previsto per Luglio 2023.

Le lezioni si terranno a Mirandola MO. È possibile ottenere la certificazione (con valore nazionale) al termine del percorso formativo.



sicurform.net/ifts22. Contatti: 0535-062308, info@sicurform.net.