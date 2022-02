Respiro e voce, dizione e lettura espressiva: due giornni di corso intensivo a Modena

Barbara Corradini (attrice, insegnante di recitazione, counsellor ed esperta di comunicazione) e Marcello Monti (cantante, musicista, vocal coach ed insegnante yoga), organizzano per il weekend del 12 e 13 marzo 2022 un corso intensivo di respiro, voce, dizione e lettura espressiva, che si terrà a a Modena presso i Laboratori del Faro di via dell'Artigianato 39/a.

Lo stage propone un lavoro interattivo e su piccolo gruppo. Ogni partecipante sarà invitato a sperimentare attraverso esercizi sul respiro, la vocalità, e le regole applicate della dizione e della lettura ad alta voce, i contenuti proposti dagli insegnanti.

I contenuti del corso saranno respiro e vocalità (esercizi di sostegno e rilassamento, esercizi per irrobustire la voce parlata, esercizi per riscaldare e raffreddare l'apparato fonatorio) e dizione-fonetica e lettura espressiva (le regole fondamentali per la giusta pronuncia delle parole, esercizi di articolazione e di contrasto alle cadenze, tecniche di lettura espressiva, i ritmi, le pause, le coloriture).

Orari di lavoro: sabato 12 dalle 14.30 alle 19.30; domenica 13 dalle 10 alle 14. Per informazioni ed iscrizioni: dizionecomunicazione@gmail.com; marcellomonti_1964@libero.it. E' consigliato un abbigliamento comodo e un tappetino antiscivolo personale.